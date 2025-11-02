Temsilcilerimiz toplandı - Atik: Muhtevamız tasvip ediliyor

Müessesemiz ve vakıf faaliyetlerinin görüşüldüğü Sonbahar 2025 Dönemi Umumî Temsilciler Toplantısı, İstanbul-Güneşli’deki merkez tesislerimizde gerçekleştirildi.
Toplantı; Türkiye geneliyle Almanya, Avusturya, İsviçre ve Avustralya’dan temsilcilerimizin iştirakiyle yoğun bir katılıma sahne oldu.
Toplantının açış konuşmasını yapan Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, geçen 6 aylık dönemin faaliyet raporunu temsilcilerimizle paylaştı.
Atik, neşriyat konusunda önemli başarılar elde ettiklerini belirterek gazete muhtevasının da tasvip edildiğini söyledi.
Denetleme Kurulu raporunun okunmasının ardından, temsilcilerimiz söz alarak görüşlerini açıkladılar.