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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Almanya kıskandırdı

05 Eylül 2022, Pazartesi 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’lilerin çokça kullandığı “Bizi kıskanıyor” dediği Almanya, tüketicileri ve şirketleri yükselen enflasyona karşı korumak için tasarladığı üçüncü pakete 65 milyar euro harcayacaklarını duyurdu.

Cuma günü Rus gaz şirketi Gazprom’un Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen bir arıza nedeniyle Avrupa’ya doğalgaz akışını süresiz olarak kapalı tutacağını duyurmasının ardından başta Almanya olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi yeni tedbirler açıkladı. Tedbirler kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüketicileri ve şirketleri yükselen enflasyona karşı korumak için tasarladığı üçüncü pakete 65 milyar euro harcayacaklarını duyurdu. Yeni tedbir paketine göre, İndirimli toplu taşıma uzatılacak. Elektrik fiyatlarına ‘fren’ yapılacak, Emeklilere enerji ödeneği verilecek. Çocuk parası artırılacak. Öğrenciler için bir defaya mahsus 200 euro’luk bir ödeme yapılacak. 1 Ocak itibarıyla vatandaş geliri olarak ödenecek ve enflasyon dikkate alınarak yaklaşık 500 euro’luk standart bir orana yükseltilecek. Ayrıca, enerji şirketlerinin devasa kârları sınırlandırılacak, hatta dağıtılması gündeme gelecek; emeklilere, öğrencilere, velilere ve işsizlere daha yüksek ödemeler yapılacak.

22 gün tatil

Habertürk yazarı Kübra Par da dünkü yazısında doğalgaz konusuna değindi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un “İlahi adalet. Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın, muhtaçlar!” sözlerine dikkat çeken Par, “Alman siyasetçiler emekli vatandaşlarına bu kışı Antalya’da geçirmelerini tavsiye ediyor. Hatta Almanya’nın ucuzluk marketi Lidl müşterilerine Türkiye’de 5 yıldızlı otel için 22 gün her şey dahil 599 Euro’ya tatil satıyor. Bir Alman, üç öğün yemek ve her türlü imkâna sahip söz konusu otelde geceliği sadece 27 Euro ödeyecek. Üstelik bu paranın içinde gidiş dönüş uçak bileti de dahil. Dün bu ilan üzerine Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlarından biri “İlahi adalet. Bize muhtaçlar” diye yazmış. Gerçekten ilahi adaletten söz edeceksek şunu sormalıyız; bugün Türkiye’de kaç emekli Almanya’da 22 gün her şey dahil tatil yapabilir? Hadi Almanya’yı geçelim, kaç emeklimiz Antalya’da 22 gün tatil yapabilir? Sıktı dişini, gidecek diyelim... Almanlara verilen fiyat 22 gün için 600 Euro. Yani bugünkü kur ile yaklaşık 11 bin TL. Peki ilanda görülen otele Türkiye’den rezervasyon yapmaya kalkışsanız ne kadar? Bir haber sitesi test etmiş. 22 günlüğü 66 bin 978 TL! O ‘ilahi adalet’ten bize de lazım.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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