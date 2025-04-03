Almanya: Trump ticaret düzenine saldırıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ı küresel ticaret düzenine saldırmakla suçlayarak, Trump'ın gümrük tarifeleri kararının temelde yanlış olduğunu ve bundan küresel ekonominin zarar göreceğini söyledi.

Trump dünyanın beklediği "karşılıklı gümrük tarifelerini" açıkladı

Scholz, Almanya'ya ziyaret gerçekleştiren Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinden sonra başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ülkenin 185 ticaret ortağına tarife getirilmesini değerlendirdi.

Trump'ın açıkladığı kapsamlı gümrük vergilerini ciddi bir ekonomik hata olarak nitelendiren Scholz, Trump'ın tarife kararının temelde yanlış olduğunu ve küresel ekonominin bundan olumsuz etkileneceğini savundu.

Trump'ı ticaret düzenine saldırmakla suçlayan Scholz, "Bu, tüm dünyada refah oluşturan ve esasen Amerikan çabalarının sonucu olan ticaret düzenine yapılan bir saldırıdır. Bunun sonucunda tüm küresel ekonomi zarar görecektir." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 450 milyon tüketicisiyle dünyanın en güçlü tek pazarına sahip olduğuna dikkati çeken Scholz, "Bu da bize bir ticaret savaşını önlemek için ABD hükümetiyle görüşmeler yapma gücü vermektedir." ifadelerini kullandı.

Scholz, Avrupa'nın serbest ticareti savunmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Biz çatışmaya değil işbirliğine bağlıyız. Avrupa'nın çıkarlarımızı savunacağız. Avrupa, ABD'nin kararına birlik içinde, güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verecektir." dedi.

"(Netanyahu) Almanya'da bir tutuklama olacağını tasavvur edemiyorum"

"İsrail Başbakanı Netanhayu, uluslararası tutuklama kararına rağmen Macaristan'daydı. Sizin tutumunuz nedir, burada tutuklanmadan Almanya'yı da ziyaret edebilir mi?" şeklindeki soruya cevap veren Scholz, "Bu konuda daha önce birçok kez açıklama yaptık ve Almanya'da bir tutuklama olacağını tasavvur edemiyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Scholz, Ürdün Kralı ile yaptığı görüşmenin merkezinde Filistin topraklarındaki, özellikle Gazze Şeridi’ndeki durumun yer aldığını belirterek "Almanya, bu ihtilaftaki son gelişmeleri endişeyle izliyor." dedi.

Esirlerin serbest bırakılmasının tüm çabaların öncelikli hedefi olması gerektiğini söyleyen Scholz, ateşkese geri dönülmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Scholz, "Oradaki (Gazze'deki) durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bir aydır Gazze'ye hiçbir insani yardım ulaşmadı. Bu, böyle devam edemez ve etmemeli." diye konuştu.

Çok fazla sayıda insanın açlık çektiğine, acımasız şiddetin sürdüğüne ve tıbbi yardım eksikliğine işaret eden Scholz, Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki durumu da istikrara kavuşturacak kalıcı barışın ancak siyasi çözümle sağlanabileceğini vurguladı.

Scholz, bu nedenle Gazze için, İsrail'in güvenliğini koruyan savaş sonrası düzenin üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini dile getirerek, Almanya'nın Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenlik için müzakere edilmiş iki devletli çözümden yana olduğunu yineledi.

Görüşmede Suriye'deki durumu da ele aldıklarını belirten Scholz, "Sahadaki durum gerginliğini koruyor. Ülkenin önünde hala uzun bir yol var." dedi.

Scholz, Ürdün'ün yüz binlerce Suriyeliyi kabul ettiğini, bunun ekonomik zorluklarını bildiklerini dile getirerek Ürdün'e çabalarından dolayı teşekkür etti.

Başbakan Scholz, Almanya'nın mültecilerin desteklenmesinde, Ürdün ve komşu ülkelerde istikrarın sağlanması ve ekonomik kalkınmanın teşvikinde güvenilir ortak olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Gazze'de yaşanan insani trajedi tarif edilemez"

Ürdün Kralı 2. Abdullah da İsrail'in, Gazze'ye yönelik sürdürdüğü savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ateşkes yeniden sağlanmalı ve yardımın yeniden Gazze'ye ulaşması lazım. Gazze'de yaşanan insani trajedi tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

Buna karşı bazı şeylerin yapılması ve uluslararası toplumun kararlı davranarak tutumunu açık şekilde belirlemesi gerektiğini söyleyen Kral 2. Abdullah, ülkesinin elindeki araçlarla insani durumun üstesinden gelmek için çok şey yaptığını anlattı.

Kral 2. Abdullah, ateşkesin sağlanmasının bu çabaların devam etmesine olanak sağlayacağını belirterek "Buna paralel olarak, on binlerce Filistinlinin evlerinden ve köylerinden sürüldüğü Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışı önlemek için adımlar atmalıyız." dedi.

Tüm bölgenin krize ve istikrarsızlığa sürüklenmesi konusunda uyarıda bulunan Kral 2. Abdullah, "Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının haklarını ihlal etmek, sadece daha fazla gerilim oluşturur ve barış şansını zayıflatır." ifadesini kullandı.

İki devletli çözüm temelinde barışın tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Kral 2. Abdullah, sadece bu şekilde Filistinliler, İsrailliler ve bölge için barış ve güvenliğin sağlanabileceğini dile getirdi.

Bölgesel güvenlik için Suriye'nin güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğü çabalarında desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını anlatan Kral 2. Abdullah, mültecilerin geri döndüğü istikrarlı ve güvenli Suriye konusunda mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Geniş çaplı ticaret savaşı endişesi

ABD Başkanı Donald Trump dün ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergileri getiren kararnameyi imzaladı.

Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ile 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Trump ayrıca, 4 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan ve daha önce duyurulan yüzde 25'lik otomobil tarifelerini de detaylandırdı.

Bu tarifeler kamyonet, motor, lityum pil, lastik ve amortisör gibi diğer parçaları etkileyecek.

Küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek bu durum, geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı.

Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok ticaret ortağı şimdiden karşı tedbirler açıkladı.

Trump gümrük vergileriyle ABD'nin süregelen ticaret açığıyla mücadele etmeyi ve gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Ekonomistler, gümrük vergilerinin küresel ekonomiyi yavaşlatabileceği, resesyon riskini artırabileceği ve ortalama bir ABD'li ailenin yaşam maliyetini binlerce dolar artırabileceği uyarısında bulundu.

Trump'ın ticaret tarifelerine yönelik son kararının, Kovid-19 sonrası enflasyon oranı artışından zar zor kurtulan, rekor borç yükü altında ezilen ve jeopolitik çekişmelerden baskılanan dünya ekonomisinin gücünü daha da azaltabileceği belirtiliyor.