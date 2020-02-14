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14 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Arakan’da zulüm arttı

14 Şubat 2020, Cuma 02:42
Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı ve zulümlerin özellikle son haftalarda arttığına ilişkin bilgiler doğrulandı. Arakan Rohingya Birliği Myanmar hükümetine uyarıda bulundu.

Arakan Rohingya Birliği (ARU), Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Arakanlı Müslümanların korunması için gerekli tedbirlerin âcilen alınması kararına rağmen, Myanmar hükümetince Arakanlılara yönelik ağır insan hakları ihlâlleri ve şiddetin arttığı uyarısında bulundu. ARU’dan yapılan yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı ve zulümlerin özellikle son haftalarda arttığına ilişkin bilgilerin, bölgedeki farklı kaynaklardan alınan görüntüler ve fotoğraflarla doğrulandığı belirtildi. Özellikle 23 Ocak’ta UAD’nin Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına hükmetmesinin ardından Arakan bölgesinde durumun daha da kötüleştiği ifade edildi.

‘İnsanÎ yardıma izin ver’ çağrısı

Myanmar hükümetine bağlı güçlerin, bölgedeki ağır insan hakları ihlâlleri ve katliâmlarına ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, Buthidaung kasabasında 7 Ocak’taki patlamada 4 ilkokul öğrencisinin öldüğü, öğretmenleriyle 7 çocuğun ağır yaralandığı, Myanmar ordusunun 25 Ocak’ta Kin Taung Köyü’ne düzenlediği topçu saldırısında da 2 kadının can verdiği, 7 kişinin yaralandığı, 3 Şubat’ta ise Buthidaung kasabasında Arakanlılara ait iki evin Myanmar ordusu mensuplarınca geçerli bir sebep gösterilmeden yakıldığı kaydedildi. Hükümet güçlerinin, katliâmlardan kaçmaya çalışan kadın ve çocukların da bulunduğu Arakanlıları öldürdüğü ve bunu “toplumsal şiddet” olarak göstermeye çalıştığı vurgulandı. ARU, İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT) ve uluslar arası toplumu, Arakanlı Müslümanların korunması için gerekli tedbirlerin âcilen alınmasına hükmeden UAD’nin kararını uygulaması ve bölgeye insan yardımların girişine izin vermesi için Myanmar hükümetine baskı yapmaya çağırdı.

Arakan soykırımı

Arakan’da 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan’daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017’de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM’ye göre, Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslar arası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini ispatladı. Birleşmiş Milletler ve uluslar arası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor.

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