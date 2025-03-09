Arakanlı Müslümanlar için 81 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için 2025'in sonuna kadar 81 milyon dolarlık yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

WFP'den yapılan açıklamada Arakanlı Müslümanların gıda ihtiyaçlarını gidermelerine yönelik finansmanın yetersizliğine işaret edildi.

Fon sağlanmaması halinde yiyecek yardımının tehlikeye girebileceği kaydedilen açıklamada, Arakanlı Müslümanlara para yardımının yaklaşık 12,5 dolardan 6 dolara düşürülmesi ihtimaline değinildi.

Ramazan Bayramı'na hazırlanan mültecilere ayrılan gıda fonunun eksiksiz sağlanabilmesi için WFP'nin, nisanda 15 milyon dolar olmak üzere, 2025'in sonuna kadar toplam 81 milyon dolara ihtiyaç duyduğu belirtildi.

WFP Bangladeş Direktörü Dom Scalpelli, "Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar, hayatta kalabilmek için tamamen insani yardımlara bağlı durumda. Yiyecek yardımlarının azalması, onları yalnızca daha derin bir açlığa itecektir." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.