Artık mega yangınlar dönemindeyiz

25 Ağustos 2025, Pazartesi 00:46
Türkiye’de bu yaz çıkan orman yangınlarında görev yapan pilotlar, yaşadıkları tecrübeleri anlattı.
AT 802 Fireboss filosunun şef pilotu Burhan Güler, “Artık yangınlar mega yangınlara döndü. Uluslararası literatürde de böyle tanımlanıyor. 7 senedir yangın söndürüyorum, ilk defa bu yaz 50 metrelik alevler gördüm. Başta amaç yavaşlatmak; alevi bastıralım ki yer ekipleri yaklaşabilsin.” dedi. Hürriyet’tin haberine göre, T-70 helikopter pilotu Emrah Yetişir ise, “Biz o kadar çok yangını daha büyümeden söndürüyoruz ki kamuoyunun haberi olmuyor. En üzüldüğümüz ise bu seneki hızlı büyüyen yangınlar. Çalışmaya başlıyoruz ama alevler o kadar hızlı koşuyor ki yakalayamıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarının en büyük sebebinin ihmal, kaza veya kasıt fark etmeksizin insan olduğunu vurguladı.
Haber Merkezi
Okunma Sayısı: 235
