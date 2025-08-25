Artık mega yangınlar dönemindeyiz

Türkiye’de bu yaz çıkan orman yangınlarında görev yapan pilotlar, yaşadıkları tecrübeleri anlattı.

AT 802 Fireboss filosunun şef pilotu Burhan Güler, “Artık yangınlar mega yangınlara döndü. Uluslararası literatürde de böyle tanımlanıyor. 7 senedir yangın söndürüyorum, ilk defa bu yaz 50 metrelik alevler gördüm. Başta amaç yavaşlatmak; alevi bastıralım ki yer ekipleri yaklaşabilsin.” dedi. Hürriyet’tin haberine göre, T-70 helikopter pilotu Emrah Yetişir ise, “Biz o kadar çok yangını daha büyümeden söndürüyoruz ki kamuoyunun haberi olmuyor. En üzüldüğümüz ise bu seneki hızlı büyüyen yangınlar. Çalışmaya başlıyoruz ama alevler o kadar hızlı koşuyor ki yakalayamıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarının en büyük sebebinin ihmal, kaza veya kasıt fark etmeksizin insan olduğunu vurguladı.

