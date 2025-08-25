Çocukların sağlığı kimyasallarla risk altında

Yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye alışverişi başlarken hem ekonomik eşitsizlik hem de ürünlerdeki kimyasal riskler gündeme geldi. Uzmanlar, bazı kırtasiye malzemelerinde kullanılan fitalat, benzen, azo boyalar ve ağır metallerin çocukların sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Kemal Oskay, okul araç ve gereçlerinin kaliteli ve güvenli olmasının çocuk sağlığı açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Oskay, üretim maliyetini düşürmek amacıyla kırtasiye ürünlerinde sıkça kullanılan kimyasallara dikkat çekerek şunları söyledi: “Üretim maliyetini düşürmek amacıyla kırtasiye malzemelerinde fitalat, benzen, azo boyalar ve bazı ağır metallerin kullanımı yaygınlaştı. Bu durum ciddi bir kimyasal risk doğuruyor. Boya ve kokuların uzun süreli muhafazası için kullanılan toksik maddeler tükürük ve ter yoluyla vücuda geçerse endokrin sistemine ve karaciğere zarar verir.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 293

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.