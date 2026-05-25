Türkiye demokrasi ayıbına şahit oldu

CHP’de delegelerin oyuyla seçilen yönetimi Genel Merkez’den çıkarmak için polis operasyonu düzenlendi.

Polislerin parti binasına girerken kapıları kırdığı ve yoğun biber gazı kullandığı bildirildi. Genel Merkez’den ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun yağış altında TBMM’ye yürüdü. Yolun kesildiği sırada TOMA’nın üzerine çıkarak konuşan Özel, “Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri Meclis’te. Bundan sonra CHP’nin gerçek genel merkezi, TBMM’deki grup odasıdır” dedi. Özel, sokakta ve halkın arasında olarak mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 190

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.