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23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Avustralya'da aşı karşıtı gösterilerde 369 kişi gözaltına alındı

23 Eylül 2021, Perşembe 17:00
Avustralya’nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara, Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu getirilmesine itiraz ederek eyaletin başkenti Melbourne'da 4 gündür gösteri düzenleyen aşı karşıtlarından gözaltına alınanların sayısı 369'a yükseldi.

Victoria Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre, inşaat sektöründeki çalışmaların iki hafta durdurularak sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından başlayan gösterilerde gözaltına alınanların sayısı artıyor.

Kovid-19 salgınına karşı halk sağlığını korumak için tam kapanma kuralları kapsamında gösterilerin yasaklandığı Melbourne'da, bugün de sokaklara inerek gösteri düzenleyen aşı karşıtlarından 92 kişi daha gözaltına alındı.

Dördüncü günü geride bırakan gösterilerde bugün gözaltına alınanlarla birlikte toplam gözaltı sayısı 369'a ulaştı.

Virüsün Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire kentlerinde inşaat sektöründeki çalışanlara getirilen zorunlu Kovid-19 aşı uygulamasına tepki gösteren aşı karşıtları Melbourne'da gösterilere başlamıştı.

Hükümetin aldığı karara destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) sendikası önünde, 20 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde başladıktan sonra şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin, yarın da devam etmesi bekleniyor.

Gösterilerin, Avustralya adına ölenlerin anısına yapılan Anzak Anıtı’nda yapılmasını sert tepki göstererek kınayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gösterileri "utanç verici", protestocuları da "saygısız" olarak tanımlamıştı.

Avustralya’da Kovid-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den buyana 92 bin 180 kişi virüse yakalanırken, 1198 Avustralyalı öldü. Halen 19 bin 378 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 295’i yoğun bakımda olmak üzere, 1530 kişi hastanede tedavi görüyor.

AA

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