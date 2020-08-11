Avustralya’da koronavirüs nedeniyle 19 ölüm daha

Avustralya’nın Victoria eyaletinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle tedavi altındaki 19 kişinin daha öldüğü açıklandı.

COVID-19 salgını nedeniyle en fazla vaka sayısı ve can kaybının yaşandığı Victoria’da, bir günde 19 kişi daha ölürken, can kaybı eyalette 247’ye, Avustralya genelinde 332’ye çıktı. Son verilere göre Victoria eyaletinde 331, Yeni Güney Galler’de (NSW) 22 kişiye daha virüs tanısı konulmasıyla, ülkede virüse yakalananların sayısı 21 bin 713’e yükseldi. Avustralya’da, 4 milyon 918 binden fazla testin sonuçlarına göre virüse yakalanan 12 bin 134 kişi sağlığına kavuştu. Yaklaşık 8 bin 660 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 54’ü yoğun bakımda olmak üzere 664 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

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