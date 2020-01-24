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24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Avustralya'da zehirli örümcek tehlikesi

24 Ocak 2020, Cuma 14:09
Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketinin ardından bu kez de zehirli örümcekler halkı tehdit ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Sürüngen Parkı yetkilisi Daniel Rumsey, nem ve sıcağın, huni yuvalı örümceklerin "büyüyüp serpilmesi" için elverişli koşulları yarattığını açıkladı.

İnsanlar için en tehlikeli örümcekler türlerinden biri olduğunu vurgulayan Rumsey, huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan bir kişinin 10 dakika içinde ölebileceği uyarısında bulundu.

Rumsey, Yeni Güney Galler'in Newcastle bölgesinde son günlerde sayılarının arttığı bildirilen örümceklerin yakalanmaları halinde, hayat kurtarıcı panzehir programı için parka getirilmesi çağrısı yaptı.

Bu örümcek türünün suda 24 saat yaşayabildiği, dolayısıyla yöre halkının havuzları, girmeden önce kontrol etmeleri istendi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avustralya, zehirli örümcek
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