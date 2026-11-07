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7 KASIM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

07 Kasım 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Ona, “Bu cezâ senin kendi elinle yaptığın işin karşılığıdır,” denir. “Yoksa Allah kullarına asla zulmedici değildir.”

Hac Sûresi: 10

HADİS:

Hz. Peygamber su içtiğinde şöyle dua ederdi: “Bize rahmetiyle tatlı ve lezzetli suyu içiren ve günahlarımız yüzünden onu tuzlu ve acı yapmayan Allah’a hamd olsun.”

Camiü’s-Sağir, No: 3145

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