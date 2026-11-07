Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Ona, “Bu cezâ senin kendi elinle yaptığın işin karşılığıdır,” denir. “Yoksa Allah kullarına asla zulmedici değildir.” Hac Sûresi: 10 HADİS: Hz. Peygamber su içtiğinde şöyle dua ederdi: “Bize rahmetiyle tatlı ve lezzetli suyu içiren ve günahlarımız yüzünden onu tuzlu ve acı yapmayan Allah’a hamd olsun.” Camiü’s-Sağir, No: 3145

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