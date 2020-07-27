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Avustralya'daki salgın sürecinin en yüksek vaka sayısı gözlemlendi

27 Temmuz 2020, Pazartesi 13:00
Avustralya’da son 24 saatte 549 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması, salgının başladığı tarihten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısını ortaya çıkartırken, Melbourne kentinde virüse yakalanan 6 kişi daha öldü.

Vaka sayılarının hızla arttığı Victoria eyaletinde 532, Yeni Güney Galler’de (NSW) 17 kişinin virüse yakalanmasıyla ulaşılan 549 yeni vaka sayısının, virüsün başladığından itibaren Avustralya'da 24 saatte kaydedilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Avustralya’da bir günde kaydedilen en yüksek rakam, geçtiğimiz hafta 502 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla ortaya çıkmıştı.

Ülke genelinde gerçekleşen yaklaşık 3 milyon 935 testte, Kovid-19’a yakalan 14 bin 935 kişiden, 9 bin 170 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, Melbourne’da 6 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 161’e çıktı.

Toplam 5 bin 107 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 46’sı yoğun bakımda olmak üzere 241 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altında bulunuyor. 

Virüse yakalananlar evde durmazsa can kaybı sürecek

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluğu uygulanan eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19’a yakalananların evde kalmaması halinde can kaybının yükseleceğini söyledi.

Eyalette hızla artan yeni vakaların rekor sayılara ulaştığının altını çizen ve vatandaşlara virüsün yayılmaması için yaptığı "evde kalın" çağrısını tekrarlayan Başbakan Andrews, "Aksi takdirde, bu kısıtlamalar olması gerekenden daha uzun süre geçerli olacak ve üzülerek söylüyorum, daha fazla insanın hayatını kaybettiğini göreceğiz, özellikle de yaşlı bakımı evlerinde." ifadelerini kullandı.

Melbourne’da, geçerli nedenler olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkan şahıslara kişi başına 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıp maske takmayanlara da 200 Avustralya doları para cezası veriliyor.

NSW’de halk "dikkatli" olmaya çağırıldı

Son 24 saatte 22 bin kişiye uygulanan testlerde 17 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyuran NSW Sağlık Bakanlığından, yeni vakaların kaynağını oluşturan Tayland yemekleri satan 2 restoranla bağlantısı olanlar ile cenaze törenine katılan veya katılanlarla temasta bulunan vatandaşlara "dikkatli olun" çağrısı yapıldı.

Yeni kaydedilen 17 vakadan 8’inin yurt dışından döndüğü, 5’inin Tayland lokantasında, 2’sinin cenaze töreninde virüse yakalandığı belirtilen açıklamada, diğer iki kişinin virüse nerede yakalandığının araştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, yeni vakalardaki artışın sürmesi halinde, NSW ile olan "eyalet sınırlarını kapamakta tereddüt etmeyeceğini" bildirdi. Queensland, can kaybı ve yeni vaka sayılarında görülen artış üzerine Victoria eyaleti ile olan sınırlarını kapatmıştı.

Yeni Zelanda’da son 48 saatte yeni vaka kaydedilmedi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 550 kişiye yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı.

Ülkede, yurt dışından dönenlerin oluşturduğu toplam 21 aktif vakanın tamamının otellerde karantina altında olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını açıkladı.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 22 kişi ölmüştü.

AA

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