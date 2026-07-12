ABD'de İsrail'e verdiği destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında öldüğü bildirildi.

Graham'ın ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2003'ten bu yana Senatoda görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, dün gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu öldüğü belirtildi.

Graham'ın İsrail ve Ukrayna'ya desteği

Özellikle Tel Aviv yönetimine verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınan ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin bu ülkeye askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrısında bulunmuştu.

"Biz 2. Dünya Savaşı'nda ne yaptık? Almanları aç bırakmamız hakkında bir anlığına bile olsa hiç düşündük mü? Tüm kentleri tamamen yıkana kadar bombalamadık mı?" diye ABD'nin yaptıklarını hatırlatan Graham, İsrail'in de bir savaşın içinde olduğunu, ülkesi gibi benzer şeyleri yapabileceğini ileri sürmüştü.

Graham, İkinci Dünya Savaşı ile Ekim 2023'teki İsrail'in Gazze'ye saldırılarını birbirine benzeterek, "7 Ekim'de yaşananların Yahudiler için kesinlikle varoluşsal bir tehdit olduğunu" iddia etmişti.

İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımların artırılmasını destekleyen Graham, açıklamalarında Tahran'a karşı askeri seçeneğin de masada tutulması gerektiğini savunmuştu.

Graham, İran'a karşı "askeri bir müdahaleye ihtiyacımız var." ifadesini kullanmış ve "ABD ile İsrail arasındaki (İran’daki protestolara gönderme yaparak) İran'ın kendi halkını öldürme kapasitesini zayıflatmaya yardımcı olacak ortak bir girişimin memnuniyet verici bir gelişme olacağını" öne sürmüştü.

İsrail’i sık sık ziyaret eden Graham, son olarak 16 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti.​​​​​​

Senatör ​​​​​​​Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Trump, Senatör Graham'ın ölümünün, Amerika'yı Kurtarma Yasası için "büyük bir darbe" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e telefonla verdiği röportajda, yakın arkadaşı Senatör Graham'ın ölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı, Graham'ın, ABD'de oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "Amerika'yı Kurtarma Yasası" ile ilgili çalışmalarından bahsetti.

Bu yasanın Senatodan geçirilmesi için Graham'ın verdiği desteğe değinen Trump, "Bu, (Graham'ın ölümü) Amerika'yı Kurtarma Yasası için büyük bir darbe oldu." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, South Carolina Senatörü Lindsey Graham ile sık sık Beyaz Saray'da görüştüğünü, ölümünden birkaç saat önce de telefonda söz konusu yasa hakkında konuştuklarını belirtti.

Graham'ın kısa süre önce uzun bir yolculuktan döndüğünü ve kendisine çok yorgun olduğunu söylediğini aktaran Trump, "Amerika'yı Kurtarma Yasası'nı geçirmek istiyordu ve ben de 'Bunu halledeceğiz Lindsey, yakında görüşürüz' dedim." diye konuştu.

Trump, Graham'dan boşalan koltuk için "sonuçta bir seçim yapılması gerektiğini" söyleyerek "Benim beğendiğim birisi var ancak şu an size kim olduğunu söylemeyeceğim çünkü çok erken." dedi.

Senatör Graham'ın ölümü, ABD Kongresindeki aritmetiği Cumhuriyetçilerin aleyhine etkileyebilir

South Carolina Senatörü Graham'ın ani ölümü, ABD Kongresinde Cumhuriyetçilerin çoğunluk marjını Demokratlara karşı zorlukla sağladığı bir döneme denk geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'a, Cumhuriyetçi Senatörler arasında en güçlü desteği verenlerden biri olarak tanınan Graham'ın yokluğunun, Senatodaki yasama faaliyetlerine ve kasım ayında yapılacak ara seçimlere etki edeceği öngörülüyor.

Graham'ın yokluğunda Cumhuriyetçi Partinin, Amerika'yı Kurtarma Yasası (SAVE America Act) için Senatoda gerekli 60 oyu nasıl sağlayabileceği de merak edilen konular arasında.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Beyaz Saray'ın ek bütçe istemeye hazırlandığı bu günlerde, bu konuda güçlü bir savunucu olan Graham'ın eksikliğinin hissedileceği, Cumhuriyetçilerin Kongrede zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü Mitch McConnell'ın sağlık sorunları nedeniyle görevi başında olmamasının da son haftalarda Senatoda boş koltuk sayısı artan parti için karar alma sürecinin daha da zor bir sürece girebileceği anlamına geldiği belirtiliyor.

Graham'dan boşalan koltuk nasıl doldurulacak

South Carolina eyalet yasaları gereği, Vali Henry McMaster'ın, Graham'dan boşalan koltuğu doldurmak için geçici bir vekil atama hakkı bulunuyor.

Ancak Graham ölmeden önce, görev süresi sona yaklaşmış ve devam etmesi için kasım seçimlerinde yeniden yarışmak durumunda olduğundan, kendisinin yerine yeni bir aday belirlenmesi için hızlı bir ön seçim süreci başlatılacak.

ABD basınına yansıyan haberlerde, Graham'ın yerine kimin geçeceğinin henüz açıklanmadığı ancak eyalet yasasının, yeni bir adayın seçilmesi için 11 Ağustos'ta özel bir ön seçim ve 25 Ağustos'ta olası bir ikinci tur seçimi öngördüğü bilgileri yer alıyor.

Graham'ın ölümünün, Senatodaki genel güç dengesi üzerinde kısa vadede bir etki oluşturması beklenmese de Cumhuriyetçi Partinin kıl payı geçirebildiği bazı kararlarda Kongredeki aritmetiği Cumhuriyetçilerin aleyhine etkilemesi öngörülüyor.

ABD'li Senatör Graham'ın ölüm haberi İran televizyonlarında sevinçle karşılandı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölüm haberi, İran televizyonlarında sevinç ve memnuniyetle karşılandı.

İran'daki bazı televizyon kanallarının sunucuları, Graham'ın ölüm haberini izleyicilere "müjde" olarak duyurdu.

Bir sunucu, haberi, "İran düşmanı Lindsey Graham öldü. Bu haber o kadar iyi ki iki kez okumak istiyorum." sözleriyle duyurdu. Aynı sunucu, "İran karşıtı Lindsey Graham öldü. ABD Kongresi'nin İran karşıtı en sert üyelerinden biriydi ve birçok kez Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını destekledi." ifadelerini kullandı.

Bir başka sunucu ise Graham'ın ölümünü, "Savaş yanlısı ve İran karşıtı Lindsey Graham'ın ölümü büyük İran halkına kutlu olsun." sözleriyle değerlendirdi.

ABD'de sosyal medyada Senatör Graham'ın öldürülmüş olabileceği iddiaları ortaya atılıyor

İsrail'e verdiği destekle tanınan Graham'ın "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, ABD'li Senatör'ün ölümünü şüpheyle karşıladı.

Trump'ın sadık destekçisi olan aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya, Lindsey Graham'ı zehirledi mi?" ifadesini kullandı.

Loomer, Rusya'nın İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin törenine heyet gönderdiğini belirterek İran Devrim Muhafızları Ordusunun kendisini, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Senatör Graham'ın "öldürülmesi çağrısı" yaptığını iddia etti.

Graham'ın ölümüne ilişkin ciddi bir soruşturma yapılması gerektiğini savunan Loomer, Senatör Graham'ın bir gün önce Ukrayna'da bulunduğuna dikkati çekerek "Çalışanlarına göre (Graham) aniden rastgele bir hastalıktan öldü. Rusya, bir ABD Senatörü'nü mü öldürdü?" ifadelerini kullandı.

Loomer, bir diğer paylaşımında, Graham'ın 5 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "5 gün önce Senatör Lindsey Graham, İran Devrim Muhafızları Ordusunun kendisini suikastle tehdit ettiğine ilişkin paylaşım yaptı." ifadesini kullandı.

Graham'ın, Ukrayna'dan dönüşünün ertesi günü ölmesini şüpheyle karşıladığını belirten Loomer, "Bu, tesadüf gibi hissettirmiyor." yorumunu yaptı.

İsrail politikalarına yakınlığıyla bilinen Dünya Değerleri Ağı adlı Yahudi kuruluşunun kurucusu Haham Shmuley Boteach de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 gün önce İran, Amerika'nın en büyük Senatörü'nü öldürmekle tehdit etti. Şimdi (Graham) Ukrayna'dan dönüşünden bir gün sonra öldü. Ne oluyor?" ifadelerine yer verdi.

Boteach, yaptığı diğer paylaşımda Graham'ın ölümünden İran'ın sorumlu olabileceğini savunarak "Söz verdikleri gibi (Graham'ı) öldürdüler mi?" ifadesini kullandı.

LibertyLockDown adlı YouTube kanalının sahibi, sosyal medya kullanıcısı Clint Russell da X hesabından yaptığı paylaşımda, Graham'ın ölümünden Rusya'nın sorumlu olabileceğini iddia etti.

Russell, Graham'ın Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya yaptırım çağrıları nedeniyle "hedef olabileceğini" savundu.