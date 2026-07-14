Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz Firavuna bütün delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalanladı ve inanmamakta direndi. Tâhâ Sûresi: 56 HADİS: Allah’ın kitabı Allah’ın gökten yere uzatılmış ipidir. Camiü’s-Sağir, No: 2968

Okunma Sayısı: 373

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.