Seçmen erken seçim istiyor

ANK-AR Araştırma’nın Haziran 2026 Seçmen Gündemi Araştırması, vatandaşın en büyük sıkıntısının ekonomi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 83,4’ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken, yüzde 56,5’i erken seçim istediğini söyledi. Ankette seçmenlere “Sizce erken seçim yapılmalı mı?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 56,5’i “evet” cevabını verirken, yüzde 34,1’i erken seçime karşı olduğunu belirtti. Kararsızların oranı ise yüzde 9,4 olarak kaydedildi. Araştırmada CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi seçmenlerinde erken seçim talebinin belirgin şekilde yüksek olduğu görülürken, AKP ve DEM Parti seçmenlerinde “hayır” cevabı öne çıktı. Haber Merkezi

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