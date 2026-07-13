Endonezya'daki depremde 1 kişi öldü

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde tahliye edilen 1 kişi öldü.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, Orta Sulawesi'de 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, depremin evlerde ve kamu binalarında hasara yol açması nedeniyle vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı. Tahliye sırasında hastanede tedavi gören bir hasta öldü. Yetkililer, tahliye olanlar için geçici barınaklar kurdu ve hasarın boyutunu değerlendiriyor. AA

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