Kanada hükümeti, Bosna-Hersek’in Srebrenitsa şehrinde 1995’te Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen soykırımın 31. yılında kurbanları andı.

Kanada Küresel İşler Bakanlığının açıklamasında, “Bu hüzünlü günde Kanada, kurbanları anmakta ve iyileşme süreçleri devam ederken bu soykırımın hayatta kalanlar ve aileleri üzerinde meydana getirdiği derin ve kalıcı etkinin farkında olduğunu belirtmektedir.” ifadesine yer verildi. Soykırımın 31. yılında Kanadalı yetkililer, Srebrenitsa’da silahlı Sırp güçlerinin 8 binden fazla Boşnak’ı katlettiğini ve 20 binden fazla kişinin evlerinden zorla sürüldüğünü hatırlattı. Açıklamada, “Adalet, uzlaşı ve kalıcı barışı sağlamak için Srebrenitsa’dakine benzer soykırımları tanımalı, anmalı ve faillerden hesap sormalıyız.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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Hollanda’da Srebrenitsa anması

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te işlenen soykırımın 31. yılı dolayısıyla Hollanda’nın Lahey şehrinde anma programı düzenlendi. Lahey’de, 31 yıldır geleneksel olarak düzenlenen anma programına, Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz, Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, Denk Partisi Milletvekili Doğukan Ergin, diplomatlar ile yüzlerce kişi katıldı. Programda, Srebrenitsa’da katledilen 10 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.