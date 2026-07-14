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14 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Gelirler kiraya yetmiyor - Fiyatlarda yüzde 40 artış var

14 Temmuz 2026, Salı 00:13
YAPILAN HESAPLAMALARA GÖRE AİLE BÜTÇESİNİN YÜZDE 39’U KİRAYA GİDİYOR. BAZI ŞEHİRLERDE ORTALAMA KİRALARIN 40 BİN LİRAYI BULDUĞU BELİRTİLİRKEN, BU ARTIŞTA "KENTSEL DÖNÜŞÜM"ÜN DE PAYINA DİKKAT ÇEKİLİYOR.

Ev kiraları çok yüksek

Ülke genelinde halk aldığı maaşlarla ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken ev kiraları da bu zorluğu arttırıyor. İstanbul gibi büyükşehirlerde kira fiyatları ortalama 45 bin TL’yi buldu.

Enflasyon konusunda dünya ülkeleri arasında üst sıralarda yer alan ülkemizde alınan maaşlar temel ihtiyaçları karşılama konusunda her gün biraz daha yetersiz kalırken ev kiraları da artış göstermeye devam ediyor. İstanbul’da kiralık konut fiyatları son bir yılda yaklaşık yüzde 40 artarak ortalama aylık kira bedeli 45 bin TL’ye yükseldi. 

YENİ BİNADA METREKARE 500 TL

Karar Gazetesi’nin Ekonomim sitesine dayandırdığı haberine göre İstanbul genelinde kiralık konut fiyatları son bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 40 oranında arttı. Bu yükselişle, ortalama aylık kira ücreti 45 bin TL seviyesine kadar tırmandı. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Mayıs ayı verileri baz alındığında İstanbul’da kiralık konutların metrekare fiyat ortalamasının yaklaşık 420 TL, ortalama kira bedelinin ise 45 bin TL düzeyinde seyrettiğini belirtti. Özelmacıklı, yeni binalarda ortalama aylık kira bedellerinin 55 bin TL’ye, metrekare kira fiyatlarının ise 500 TL’ye kadar ulaştığını aktardı.

“SOSYAL KONUT PROJELERİ ARTMALI”

İstanbul genelinde kiralık daire arzının oldukça sınırlı bir seviyede kaldığına değinen Özelmacıklı, piyasadaki mevcut talebi karşılamaya yetecek miktarda konut bulunmamasının, özellikle merkezi konumdaki ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü ilçelerde fiyat baskısını sürekli kıldığını ifade etti. Özelmacıklı, bu fiyatların kontrol altına alınabilmesi adına sosyal konut projelerine hız verilmesi gerektiğini söyledi.

İSTANBUL'DA 110 BİN CİVARI BOŞ EV VAR

Nefes Gazetesi’nin konuyla ilgili haberinde görüşleri aktarılan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da İstanbul’da 100 metrekare evlerin ortalama kirasının 45 bin lirayı aştığını ifade etti. Yüksek kiralar sebebiyle artık evin kiraya verilme süresinin 3-6 ay ile 1 yıl arasında değiştiğine dikkat çeken Aşa, “İstanbul’da şu anda kiralamayı bekleyen 110 bin civarında konut var. Biz ev sahiplerine kirayı ödeyebilecek bir aday bulduğunuz an evi verin diyoruz” dedi. 

Haber Merkezi

 

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