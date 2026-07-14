CENTCOM: İran'a son saldırı dalgası tamamlandı - Brezilya, Trump'ı "korsanlıkla" suçladı

ABD, İran'a karşı üçüncü gece de hava saldırıları düzenledi.

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD güçlerinin yaklaşık 5 saat süren operasyon kapsamında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedefleri vurduğu ve son saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

Saldırılarda İran'ın kıyı savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri ile deniz kuvvetlerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

***

İran: ABD'nin yaptırımlarına rağmen petrol ihracatımız kesintisiz devam ediyor

İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran petrolünün ihracatına ilişkin bilgi verdi.

İran’ın, ABD’nin yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için yıllardır petrol ihracatına yönelik mekanizmalar kurduğunu belirten Paknejad, Tahran ile Washington arasında varılan mutabakat zaptında 60 günlük petrol ihracatı muafiyeti tanınmasına rağmen eski mekanizmaları bozmadıklarını dile getirdi.

Söz konusu mekanizmaları kullanmaya devam ettiklerini aktaran Paknejad, ABD’nin verdiği taahhüde uymadığını ve petrol ihracatı muafiyetini sona erdirerek mutabakat zaptının 10. maddesini ihlal ettiğini belirtti.

Paknejad, “Petrol ihracatının devamı için öngörülen yapılar korunduğu için, ülkenin petrol ihracat süreci eskisi gibi devam ediyor ve şükürler olsun ki bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz.” ifadesini kullandı.

***

Bahreyn ordusu: İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önledik

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de "sivilleri hedef alan sistematik saldırgan tutumunu" sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edildi.

Silahlı kuvvetlerin, tüm kuvvet ve birlikleriyle ülkeyi korumak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde ve savunma görevini yerine getirmeye hazır durumda olduğu dile getirildi.

Bahreyn halkına ve ülkede ikamet edenlere dikkatli olmaları çağrısı yapılan açıklamada, saldırılardan arta kalan şüpheli veya yabancı cisimlere yaklaşılmaması; bunlara dokunulmaması ve derhal yetkililere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, füze ve İHA'ların sivilleri ve özel mülkleri hedef alma amacıyla kullanılmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu hatırlatıldı.

***

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'na yönelik "eylem tasarısının" meclise sunulduğunu duyurdu

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran meclisinin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ne ilişkin yasa tasarısını paylaştı.

İran ile ABD arasındaki çatışmaların sürdüğü geceye dikkati çeken Azizi, “Dün gece, Amerikan insansız hava araçlarının imha edilmesiyle eş zamanlı olarak, 'Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı' meclisin açık oturumunda sunuldu.” ifadelerini kullandı.

İran Meclisinin, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda “kırmızı çizgilerinde kararlı bir şekilde” durduğunu dile getiren Azizi, “Bu ilk adımdır. Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

***

İran, Hürmüz Boğazı'nda çarpışarak su almaya başlayan gemideki mürettebatı kurtardı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, sabah erken saatlerde, Keşm Adası'nın kuzeyinde bir dökme yük gemisinin başka bir deniz aracıyla çarpışması sonucu dökme yük gemisinin gövdesinde ciddi hasar meydana geldi ve gemi su almaya başladı.

Gemi kaptanının acil tahliye talimatı vermesi üzerine 23 yabancı mürettebatın tamamı, İran'ın "başarılı müdahalesiyle" kurtarılarak Keşm Adası'na tahliye edildi.

Geminin hangi ülkeye ait olduğu ve kurtarılan mürettabatın uyrukları hakkında ise bilgi verilmedi.

***

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ı "korsanlıkla" suçladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Lula da Silva, "Uzun süre korsanlıkla mücadele eden ABD gibi önemli bir ülke, şimdi kendisi bir korsana dönüşemez. (Hürmüz Boğazı) buradan vergi almak gibi bir hakları yok. Hürmüz Boğazı'nda yaşananların sorumluluğu ABD'ye aittir. Daha önce kapalı değildi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a saldırısından önce Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere açık olduğunu anımsatan Lula da Silva, Trump yönetiminin "felaketleri fırsata çevirerek bundan kazanç sağlamaya çalıştığını" savundu.