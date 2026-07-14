İşgalci 450 konutluk planı onayladı

İsrail’in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’teki Umm Leysun Mahallesi’nde 450 konuttan oluşan yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planını onayladığı belirtildi.

İsrailli insan hakları örgütü “Ir Amim”den yapılan açıklamada, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesinin, yasa dışı yeni yerleşim yeri inşasına ilişkin planı önceki gün onayladığı ifade edildi. Açıklamada, Cebeli Mukabber ve Sur Baher beldeleri arasında yer alan, yaklaşık 800 Filistinli ailenin yaşadığı Umm Leysun Mahallesi’ni kapsayan proje kapsamında bölgeye Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 2 bin İsraillinin yerleştirilmesinin beklendiği kaydedildi. 1948 tehciri “Manşiye Semti” tiyatrosunda İsrail’in 1948’de kurulmasıyla topraklarından zorunlu göçe tabi tutulan Yafa şehrindeki Filistinlilerin yaşadıkları Doğu Kudüs’teki Elhakawati tiyatrosunda, “Manşiye Semti” adlı oyunla sergilendi. AA

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