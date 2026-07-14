Gazze’den sonra sıra Lübnan’da mı?

Ateşkese rağmen İsrail’in Güney Lübnan’daki saldırıları sürerken, Gazze’dekine benzer bir yıkım sürecinin yaşandığı belirtiliyor.

Gazze’de çocuk, kadın demeden 70 binin üzerinde masumu katleden ve 2 milyona yakın insanı yerinden eden İsrail ordusu “insansızlaştırma, kitlesel yıkım ve tampon bölge” stratejisini Lübnan’da da sürdürüyor. Gazze’nin kalıcı güvenliğini sağlama bahanesiyle haritadan silinmesi gibi, Lübnan’ın Sur şehrinin Mecdel Zun, Mansuri ve Bint Cubeyl ilçelerinde evler içindekilerle birlikte havaya uçuruldu.

Yerinden edilenlerin sayısı artıyor

35 ülke garantörlüğünde imzalanan ateşkese rağmen Gazze’deki gibi tampon bölge hedefiyle göçe zorlanan siviller canını kurtarmak için yollara düştü. Lübnanlı yetkililere göre saldırılar sebebiyle ülkenin güneyinde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre can kaybı da 4 bin 322’ye ulaştı. Bölgede sivillerin güvenli alanlara göç etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Ateşkese rağmen yıkım sürüyor

Uzmanlara göre İsrail, Washington’daki 5. tur müzakerelerinde veya bölgesel mutabakatlarda ateşkes oyununu sürdürürken, sahada demografik ve coğrafî bir mühendislik yürütüyor. Binaların tonlarca patlayıcıyla çökertilmesi, devasa sivil göçleri, uluslararası hukukun hiçe sayılması ve bitmeyen “tam güvenlik” bahaneleri, Lübnan’ın güneyinin hızla Gazzeleştirildiğinin tartışmasız delili olarak değerlendiriliyor.

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Saldırılar durdurulsun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı’nda yeniden tırmanan ABD-İran gerilimine ilişkin tüm saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Guterres, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Körfez’deki ciddi tırmanış ve yeniden başlayan askerî çatışmalardan, özellikle de İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırılarından, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarından ve İran’ın komşu ülkelerdeki hedeflere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum. Bu saldırıların tamamı durdurulmalıdır.” dedi. Çözüm için yeniden müzakere yolunu gösteren Guterres, İran ve ABD’yi acilen müzakerelere yeniden başlamaya ve diplomasi yoluyla çözülmemiş problemleri ele almaya çağırdı.