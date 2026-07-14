"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Gazze’den sonra sıra Lübnan’da mı?

14 Temmuz 2026, Salı 00:03
Ateşkese rağmen İsrail’in Güney Lübnan’daki saldırıları sürerken, Gazze’dekine benzer bir yıkım sürecinin yaşandığı belirtiliyor.

Gazze’de çocuk, kadın demeden 70 binin üzerinde masumu katleden ve 2 milyona yakın insanı yerinden eden İsrail ordusu “insansızlaştırma, kitlesel yıkım ve tampon bölge” stratejisini Lübnan’da da sürdürüyor. Gazze’nin kalıcı güvenliğini sağlama bahanesiyle haritadan silinmesi gibi, Lübnan’ın Sur şehrinin Mecdel Zun, Mansuri ve Bint Cubeyl ilçelerinde evler içindekilerle birlikte havaya uçuruldu. 

Yerinden edilenlerin sayısı artıyor

35 ülke garantörlüğünde imzalanan ateşkese rağmen Gazze’deki gibi tampon bölge hedefiyle göçe zorlanan siviller canını kurtarmak için yollara düştü. Lübnanlı yetkililere göre saldırılar sebebiyle ülkenin güneyinde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre can kaybı da 4 bin 322’ye ulaştı. Bölgede sivillerin güvenli alanlara göç etmeyi sürdürdüğü ifade edildi. 

Ateşkese rağmen yıkım sürüyor

Uzmanlara göre İsrail, Washington’daki 5. tur müzakerelerinde veya bölgesel mutabakatlarda ateşkes oyununu sürdürürken, sahada demografik ve coğrafî bir mühendislik yürütüyor. Binaların tonlarca patlayıcıyla çökertilmesi, devasa sivil göçleri, uluslararası hukukun hiçe sayılması ve bitmeyen “tam güvenlik” bahaneleri, Lübnan’ın güneyinin hızla Gazzeleştirildiğinin tartışmasız delili olarak değerlendiriliyor.

***

Saldırılar durdurulsun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı’nda yeniden tırmanan ABD-İran gerilimine ilişkin tüm saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Guterres, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Körfez’deki ciddi tırmanış ve yeniden başlayan askerî çatışmalardan, özellikle de İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırılarından, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarından ve İran’ın komşu ülkelerdeki hedeflere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum. Bu saldırıların tamamı durdurulmalıdır.” dedi. Çözüm için yeniden müzakere yolunu gösteren Guterres, İran ve ABD’yi acilen müzakerelere yeniden başlamaya ve diplomasi yoluyla çözülmemiş problemleri ele almaya çağırdı.

AA

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelirler kiraya yetmiyor - Fiyatlarda yüzde 40 artış var

    Vatandaş geçim derdiyle kavruluyor

    Otomobilciler endişeli

    Gazze’den sonra sıra Lübnan’da mı?

    Haluk Levent, gözaltına alındı

    'Mutabakat bir kriz sürecine girmiştir'

    Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 4 bin 490'a yükseldi

    Ödemeler dengesi verileri açıklandı: Dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar oldu

    Endonezya'daki depremde 1 kişi öldü

    Kuru soğanda gümrük vergisi yüzde 5'e indirildi

    Petrol fiyatları, ABD-İran gerilimiyle yeniden %5 arttı

    Faillerden hesap sormalıyız

    Avrupa’nın geleceğinde İslam var

    Tayland-Bangkok'ta barda çıkan yangında 27 kişi öldü

    Suçüstü hâli yoksa ‘operasyon’ olmaz

    Düşman hukuku istemiyoruz

    Erdoğan’ın S-400 sözleri yeniden gündemde

    1,4 milyar dolar ceza ödenecek

    Seçmen erken seçim istiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Otomobilciler endişeli
    Genel

    Vatandaş geçim derdiyle kavruluyor
    Genel

    Gelirler kiraya yetmiyor - Fiyatlarda yüzde 40 artış var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze’den sonra sıra Lübnan’da mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.