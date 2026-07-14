Sapanca’da hafızlık sevinci

Sapanca Müftülüğü bünyesinde eğitim veren Ahmet Yıldız Kur'ân Kursu ile Güldibi Hacıoğlu Kur'ân Kursu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 44 öğrenci, düzenlenen icazet merasimiyle hafızlık belgelerine kavuştu.

Hafızların uzun ve yoğun bir eğitim sürecinin ardından yaşadığı büyük heyecana aileleri, Kur'ân kursu hocaları ve çok sayıda vatandaş da ortak oldu. Kur'ân-ı Kerîm tilavetleriyle başlayan merasimde, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin yaşadığı mutluluk dikkat çekti. İcazet merasimi, Reisü'l-Kurra Mustafa Demirkan tarafından yapılan icazet duasıyla devam etti. Duanın ardından hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 44 hafıza belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Haber Merkezi

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