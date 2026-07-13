Tayland-Bangkok'ta barda çıkan yangında 27 kişi öldü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü bildirildi.

Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti. Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. AA

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