İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin "Şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın hiçbir zaman taahhütlerini ihlal etme konusunda öncü olmadığını savunan Bekayi, "Şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde sürekli olarak ihlallerde bulunan taraf ABD'dir." ifadelerini kullandı.

Bekayi, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hürmüz Boğazı’ndan geçiş düzenlemeleri için Ummanlı heyetle bir araya geldiklerini ve bir mekanizma oluşturmaya çalıştıklarını ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısı nedeniyle bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

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Uydu görüntülerine göre, İran'ın saldırısında Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nün pisti ve hangarı isabet aldı

Uydu görüntüsü analiz şirketi Soar Atlas tarafından paylaşılan görüntüler, Ürdün'ün başkenti Amman'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusundaki Mefrat bölgesinde, Safavi kasabası yakınlarında bulunan üssün İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında doğrudan hedef alındığını uydu analizleriyle netliğe kavuşturdu.

Paylaşılan görüntülerde, ABD ordusu tarafından da kullanılan Prens Hasan Hava Üssü'nde bir hangarın yıkıldığı ve uçuş pistinde doğrudan isabet noktalarının oluştuğu görüldü.

Görüntülerde ayrıca, üssün stratejik noktalarında meydana gelen tahribat ve pist üzerindeki doğrudan vurulma noktası açıkça seçilebiliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."

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İran'dan Körfez ülkelerine ABD uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik ABD saldırıları hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı olduğu ve bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları baltaladığı belirtilerek, son 24 saatte yapılan saldırıların şiddetle kınandığı ifade edildi.

ABD'nin İran'da hedef aldığı noktaların sivil bölgeler ve yerler olduğu, dolayısıyla ABD'nin savaş suçu işlediği ifade edilen bildiride, Washington'un mutabakat zaptını bütünüyle ihlal ettiği belirtildi.

Bildiride, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gerekli düzenlemelerin yapılması sürecine müdahil olduğu ve boğazda güvensizlik meydana getirdiği kaydedildi.

Bildiride ayrıca, komşu ülkelerin uluslararası hukuk uyarınca topraklarının saldırgan taraflar tarafından İran'a yönelik askeri saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanılmasını engellemekle yükümlü bulunduğu ve İran'a yönelik saldırıların çıkış kaynağına yapılacak misillemelerin meşru müdafaa kapsamında olduğu ifadesine yer verildi.

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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nın açılmasının tek şartı ABD müdahalesinin sona ermesi

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının tek şartının, ABD ordusunun boğazdaki müdahalelerine son vermesi ve kıyı devletlerinin kendi kara suları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD saldırılarına misillemenin 5'inci aşaması kapsamında, Bahreyn'in Cüfeyr bölgesindeki ABD ordusuna ait tesis ve altyapının, Umman'daki FPS uzun menzilli hava radarı ile deniz hedef tespit radarının, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınarak imha edildiği öne sürüldü.

Söz konusu açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki müdahalelerinin sürmesi halinde, küresel petrol ve doğal gaz piyasalarını etkileyecek daha büyük gelişmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

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ABD'nin İran'a saldırılarında Huzistan'da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, ABD'nin sabaha karşı düzenlediği saldırıda kullanılan mühimmatlardan birinin Mahşehr'deki tarımsal su pompa istasyonuna isabet ettiğini, saldırıda 1 güvenlik mensubunun öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını söyledi.

ABD'nin saldırılara gece saatlerinde başladığına işaret eden Hayati, Mahşehr'in çeşitli bölgelerinde saldırının etkilerine ilişkin inceleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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CENTCOM: ABD ordusu, İran'a ait onlarca hedefi hassas mühimmatlarla vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine yönelik tehditleri en aza indirmek amacıyla İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı dalgasının tamamlandığı" ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda, İran'a ait hava savunma sistemleri, kıyı radar mevzileri, füze ve insansız hava aracı (İHA) tesisleri ile küçük botların hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda savaş uçakları, savaş gemileri, kamikaze İHA'ların yanı sıra ilk kez kamikaze insansız deniz araçlarının da kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "Hürmüz Boğazı küresel ticaret için hayati bir deniz koridorudur. İran burayı kontrol etmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran'ı "haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi beyanlarına" rağmen ABD kuvvetlerinin seyir serbestisini sağlamak için hazırlıklı ve konuşlanmış durumda olduğu ileri sürüldü.