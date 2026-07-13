Haluk Levent, gözaltına alındı

Şarkıcı Haluk Levent, “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında AHBAP Derneği kurucularından Alper Çelik ve avukat Ece Güner dahil 21 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın da farklı bir soruşturmadan tutuklu olduğu ortaya çıktı. Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, “şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği” değerlendirmesine yer verildi.

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