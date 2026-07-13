"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 4 bin 490'a yükseldi

13 Temmuz 2026, Pazartesi 12:24
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan 24 Haziran'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felakette ölenlerin sayısının 157 artarak 4 bin 490'a yükseldiği bilgisini veren Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Rodriguez, depremlerin ardından 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını belirterek, en fazla can kaybının yaşandığı La Guaira başta olmak üzere Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kent sayısının 108'e yükseldiğini bildirdi.

Ulusal basına göre Venezuela hükümeti, deprem felaketinin ardından konut ihtiyacını net olarak belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Hükümet, ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konutun inşa edilmesine ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyor.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Mutabakat bir kriz sürecine girmiştir'

    Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 4 bin 490'a yükseldi

    Ödemeler dengesi verileri açıklandı: Dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar oldu

    Endonezya'daki depremde 1 kişi öldü

    Kuru soğanda gümrük vergisi yüzde 5'e indirildi

    Faillerden hesap sormalıyız

    Avrupa’nın geleceğinde İslam var

    Tayland-Bangkok'ta barda çıkan yangında 27 kişi öldü

    Suçüstü hâli yoksa ‘operasyon’ olmaz

    Düşman hukuku istemiyoruz

    Erdoğan’ın S-400 sözleri yeniden gündemde

    1,4 milyar dolar ceza ödenecek

    Seçmen erken seçim istiyor

    ABD Kongre üyesi İsrailliler tarafından alıkonuldu

    Öldü

    Otomobilde üretim ve ihracat sert düştü

    İran: Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız - CENTCOM: İran'a ait 140 askeri hedefi vurduk

    LGS'de tercih süreci yarın başlıyor - Sonuçlar, 5 Ağustos'ta açıklanacak

    Dijitalden uzak dur, kazan

    Milletin emeği faize gidiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Suçüstü hâli yoksa ‘operasyon’ olmaz
    Genel

    1,4 milyar dolar ceza ödenecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Erdoğan’ın S-400 sözleri yeniden gündemde
    Genel

    Düşman hukuku istemiyoruz
    Genel

    Faillerden hesap sormalıyız
    Genel

    Seçmen erken seçim istiyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    A civilization cannot be built on a single pillar
    Genel

    Tayland-Bangkok'ta barda çıkan yangında 27 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.