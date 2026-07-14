Vatandaş geçim derdiyle kavruluyor

İYİ Partili İsmail Yücel, hayat pahalılığı karşısında vatandaşın geçim mücadelesi verdiğini belirterek, ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığını söyledi.

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, vatandaşın ağır ekonomik şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Emeklilerin yaklaşık 23 bin lira gelirle geçinmeye çalıştığını, 28 bin liralık asgarî ücretin ise açlık sınırının altında kaldığını dile getiren Yücel, birçok ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi.

Dört asgarî ücret yetmiyor

Yücel, şunları kaydetti: “Bu ülkede yoksulluk sınırı 116 bin lira. Yani bir evin yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için dört asgarî ücretin aynı haneye girmesi gerekiyor. Bugün insanlar maaşını aldığı gün kira mı ödeyeceğini, faturalarını mı yatıracağını, mutfak alışverişini mi yapacağını hesaplıyor. Emeklilerimiz yıllarca bu ülkeye hizmet etti ama bugün en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Asgari ücretli açlık sınırının altında çalışıyor. Bu tablo kabul edilebilir değildir.”

İktidar adaleti yok etti

Yargıya olan güvenin ciddî şekilde zedelendiğini de öne süren Yücel, adaletin yeniden tesis edilmesi gerektiğini savundu. İktidarın vaatlerini yerine getiremediğini belirten Yücel, şunları kaydetti: “Bu ülkede 25 yıldır iktidarda olan, adında adalet olan parti 25 yılda adaleti yok etti. Yoksulluğu, yasakları ve yolsuzlukları önleyeceğini söyleyerek iktidara geldi ama kendi iddialarıyla sınandı ve hepsinde başarısız oldu. Kamuoyu araştırmalarında vatandaşlara adalete güvenip güvenmedikleri soruluyor. Maalesef adalete güven yüzde 10’lar seviyesinde. Bu tablo, sadece yargı sisteminin değil, devletin temel kurumlarına duyulan güvenin de ciddi şekilde zedelendiğini ortaya koyuyor. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde ne ekonomik kalkınmadan ne de toplumsal huzurdan söz edilebilir.”

Zonguldak-Anka

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Taksitle sebze-meyve dönemi başladı

Vatandaş pazardan eli boş dönmesin diye, pazarcılar artık meyve sebzeyi kredi kartına taksitle satmaya başladı. Halk buzdolabını az da olsa doldurabilmek için pazarda yaptıkları alışverişi kredi kartına taksitlendirmek zorunda kalıyor. Milletvekili Burhanettin Bulut, Muğla’nın Datça Pazarı’nda çekilen “Kredi Kartına 5 Taksit Sebze Meyve” yazılı pankarta dikkati çekerek, “Tek bir kare, ekonominin geldiği noktayı anlatmaya yetiyor: ‘Sebze ve meyveye 5 taksit.’ Eskiden taksit, televizyona, buzdolabına, otomobile yapılırdı. Bugün ise vatandaş, sofrasına koyacağı sebze ve meyveyi bile kredi kartına taksitle almak zorunda bırakılıyor. Bu utanç Saray’ın” diye konuştu.

Haber Merkezi

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Soğan değil fiyat ağlattı

Pazar tezgahlarına, market reyonlarına zam ateşi düştü. Yaz sezonunda patates ve soğana para yetişmiyor. Yıllar önce ‘Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana’ diye adına türküler yakılan kuru soğanın fiyatı 60 lirayı buldu. Nefes’in haberine göre bir tane soğanın fiyatı 18 lirayı aşarken, taze soğanın kilogramı da 120 liraya çıktı. Özellikle yemeklerin vazgeçilmesi soğan ve patates fiyatları bu ay zirveye çıktı. Kuru soğanın Haziran ayındaki market fiyatı 38.47 lira iken bugün 59.99 liraya kadar yükseldi. Haziran ayında üreticide kilogramı 35.50 lira olan soğan markete gelene kadar yüzde 51 zamlandı.

Haber Merkezi