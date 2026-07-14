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14 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Otomobilciler endişeli

14 Temmuz 2026, Salı 00:07
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sektöründe üretim ve kapasite kullanımındaki düşüşün sürdüğünü belirterek, ihracatçı sektörler için zorlu bir döneme girildiği uyarısında bulundu.

İlk yarıda otomotiv üretimi yüzde 6 gerilerken kapasite kullanım oranı yüzde 62’ye düştü, traktör üretimindeki düşüş ise yüzde 36’yı buldu. Eroldu, kur-enflasyon dengesizliği, yüksek maliyetler ve yetersiz finansman desteğinin rekabet gücünü zayıflattığını ifade ederek, teşviklerin artırılması ve zirai kredi desteğinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Ayrıca AB’nin hazırladığı yeni sanayi düzenlemelerinin Türk otomotiv tedarik sanayisi için önemli bir risk oluşturabileceğini söyledi.

Haber Merkezi

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