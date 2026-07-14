Sıcaklar Avrupa’yı vurdu

Haziran ayının sonunda Batı Avrupa’yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası sırasında, 27 ülkede beklenen seviyenin üzerinde 10 bin 650 ölüm kaydedildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen EuroMOMO ağının verilerine göre, sıcak hava dalgasının zirveye ulaştığı 22-28 Haziran haftasında Avrupa genelinde ölüm sayıları olağan seviyelerin keskin biçimde üzerine çıktı. Fransa, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere kıtanın batısındaki birçok ülkede etkili olan aşırı sıcaklar sırasında toplam 10 bin 650 fazladan ölüm kaydedildi. Bu kişilerin 9 binden fazlasının 65 yaş ve üzerindeki kişiler olduğu açıklandı. Haber Merkezi

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