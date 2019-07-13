Avusturya'da Srebrenitsa soykırımı kurbanları için yürüyüş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yürüyüş yapıldı.

Kentin önemli caddelerinden Mariahilfer'de bir araya gelen, çoğunluğunu Boşnak ve Türklerin oluşturduğu grup, Bosna Hersek bayrakları ve katliamda yaşananları anlatan fotoğraflar taşıdı. Göstericiler, Hofburg Sarayı'nın da içinde bulunduğu Kahramanlar Meydanı'na kadar yürüdü. Burada kurulan sahnede yapılan konuşmalarda, yürüyüşün, Srebrenitsa'da insanlık dışı yöntemlerle katledilen Müslümanların unutulmaması, dil, din ve kimlik farklılığı nedeniyle bir daha soykırımların yaşanmaması için düzenlendiği ifade edildi. AA

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