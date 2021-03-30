Azerbaycan'dan Afganistan'a destek mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Afganistan'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınmasına odaklanılması ve karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini açıkladı. Bayramov, "Afganistan'ı desteklemeye kararlıyız" dedi.

Ceyhun Bayramov, Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Bayramov, Afganistan'daki iç barış görüşmelerini yakından takip ettiklerini ve bu sürecin sonucunda Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygı temelinde kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesini umduklarını söyledi.

Afganistan'ın refah ve gelişiminin, bölgedeki genel güvenlik ortamına bağlı olduğunu belirten Bayramov, Afganistan'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınmasına odaklanılması ve karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Azerbaycan, Afganistan'ı desteklemeye kararlı"

Bayramov, terörizm ve şiddet içeren aşırılık ve ayrılıkçılığın oluşturduğu güvenlik tehditlerinin her şekli ve tezahürüne karşı ortak çabaların sürdürülmesi ve bu konuda bölgesel iş birliğinin genişletilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Azerbaycan, eğitim ve öğretim, altyapı geliştirme, yatırım ve mali yardım alanlarında pratik katkılarını artırarak Afganistan'ı desteklemeye kararlıdır. Azerbaycan, Afganistan ile deneyimlerini paylaşıyor ve iyi yönetişim, kamu hizmeti sunumu, askeri, kanun hazırlama ve mayın temizleme konularında eğitim yardımı gösteriyor. Azerbaycan, bölgesel ekonomiye entegrasyonunu kolaylaştırmak ve bölgesel bağlarını genişleterek komşuları ve diğer ülkelerle ticaretini genişletmesi için Afganistan ile iş birliği yapıyor."