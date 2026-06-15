Barış imzası atılacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran ile yapılacak anlaşmanın imzalanmasının planlandığını belirterek, anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı’nın tüm gemilere açılacağını öne sürdü.

İran’dan ise, ABD ile imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin teknik, siyasî ve hukukî incelemelerin sürdüğü açıklaması yapıldı. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran’ın mutabakat zaptına ilişkin henüz nihaî bir sonuca ulaşmadığı ifade edildi. Haberde, İran’ın mutabakat zaptına ilişkin kararını ulusal çıkarların korunması, kırmızı çizgilerin muhafaza edilmesi ve gerekli güvencelerin sağlanması çerçevesinde alacağı vurgulandı. AA

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