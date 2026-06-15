Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر غايهِٔ خيالم و حياتمڭ بر نتيجه‌سى اولان مدرسة الزّهرانڭ معنوى حقيقتنى سز مدرسة الزّهرا أركانلرى تماميله گوسترييورسڭز. Nurdan Katreler Bir gaye-i hayalim ve hayatımın bir neticesi olan Medresetüzzehra’nın mânevî hakikatini siz Medresetüzzehra erkânları tamamıyla gösteriyorsunuz. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 441

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