İtibarsızlaştırma dili Türkiye’ye fayda sağlamaz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, beyaz et üreticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve soruşturmaların ardından üretim ikliminin korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Mülkiyet hakkına darbe Bahçıvan, yanlış yapanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini ancak beyaz et sektörü dahil olmak üzere üretim yapan, risk alan ve ülkeye katma değer sağlayan özel sektörün itibarının da korunması gerektiğini vurguladı. Bahçıvan, beyaz et üreticilerine yönelik soruşturma ve operasyonların tüm sektörü zan altında bırakacak bir anlayışa dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Karar’ın haberine göre Bahçıvan, “Ancak bunu yaparken çok hassas bir dengeyi de korumak zorundayız. Bir sektöre, bir üretim zincirine, yatırım yapan sanayiciye ve üreticiye dönük topyekûn bir itibarsızlaştırma dili, Türkiye’ye fayda sağlamaz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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