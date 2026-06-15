Pakistan: ABD ve İran arasında resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek

Pakistan Başbakanı Şerif, "ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek" dedi.

AA

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