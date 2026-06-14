Kira giderleri ilk kez gıdayı geride bıraktı

Türkiye’de yüksek enflasyon ve hızla artan kira fiyatları dar gelirli vatandaşın bütçesini derinden etkiledi.

Ev alamıyoruz kirada kaldık TÜİK verilerine göre, en düşük gelir grubunda yer alan hanelerin konut ve kira harcamalarının bütçe içindeki payı 2025 yılında yüzde 39’a yükselirken, gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay bunun gerisinde kaldı. Böylece barınma giderleri son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre, 2002 yılında dar gelirli kesimin bütçesinde en büyük payı gıda harcamaları oluştururken, yıllar içinde tablo tersine döndü. En yüksek gelir grubunda konut ve kira harcamalarının payının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde kalması ise gelir grupları arasındaki farkın giderek açıldığını ortaya koydu. Haber Merkezi

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