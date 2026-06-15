Madenciler açlık grevine başladı

Türkiye’nin dört bir yanında işçiler ücretleri ve hakları için mücadele ederken, Edirne’de madenciler yer altına kapanıp açlık grevine başladı.

Bağımsız Maden-İş, maden önünde direnen bir işçinin fotoğrafını sosyal medyadan “Gün gelip devran döndüğünde, gözyaşı döken madencilerin hesabı da sorulacak. Mutlaka biz kazanacağız” sözleriyle paylaştı. Madenciler, “24 gündür yer üstünde sesimizi duyurmak için her yola başvurduk. Hiçbir şekilde, hiçbir yerden anlaşma ya da herhangi bir gelişme olmadı. Yer altında arkadaşlarla beraber açlık grevine başladık. Biz davamızda kararlıyız” ifadelerini kullandı. Bağımsız-Maden-İş, yerin 1.200 metre altında kendini kilitleyen ve açlık grevindeki madencilerin internet ve telefon hattının şirket yönetimi tarafından kesildiği duyurdu. Haber Merkezi

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