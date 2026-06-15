15 Haziran 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
...Ya dünya azâbını veya kıyamet gününde kendilerine vaad olunan şeyi gördüklerinde ise, kimin yeri daha kötü, kimin topluluğu daha zayıfmış, bileceklerdir.
Meryem Sûresi: 75
HADİS:
Şöyle de: “Allah’ım, günahlarımı bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve beni rızıklandır.” Şüphesiz bunlar dünyada ve ahirette senin için faydalı olan şeyleri içine alıyor.
Camiü’s-Sağir, No: 2928
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