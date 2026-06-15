Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Ya dünya azâbını veya kıyamet gününde kendilerine vaad olunan şeyi gördüklerinde ise, kimin yeri daha kötü, kimin topluluğu daha zayıfmış, bileceklerdir.

Meryem Sûresi: 75

HADİS:

Şöyle de: “Allah’ım, günahlarımı bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve beni rızıklandır.” Şüphesiz bunlar dünyada ve ahirette senin için faydalı olan şeyleri içine alıyor.

Camiü’s-Sağir, No: 2928