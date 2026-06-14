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14 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

AP’den demokrasi ve hukuk uyarısı

14 Haziran 2026, Pazar 20:26
Avrupa Parlamentosu’nun 17 Haziran’da oylayacağı Türkiye Raporu’nun hazırlayıcılarından Vladimir Prebilic, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ihlallerinden sorumlu görülen Türk yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Raporda Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ismine de yer verildiğini söyleyen Prebilic, mal varlıklarının dondurulması ve finansal işlemlerin kısıtlanmasının önerildiğini ifade etti. T24’e konuşan Prebilic, AKP’li milletvekillerinin Akın Gürlek’in rapordan çıkarılmasını talep ettiğini, kendisinin ise bunun ancak Türkiye’de atılacak adımlarla mümkün olabileceğini söyledi.

Hukuk yoksa ilerleme de yok

Prebilic, Türkiye’nin vize serbestisi ve Gümrük Birliği gibi başlıklarda ilerleme sağlayabilmesi için demokrasi ve hukuk devleti alanlarında değişim gerektiğini vurgulayarak, “Bizim mesajımız açık; artık yeter, şaka yapmıyoruz. Biz bu konuları açınca, Türk tarafı hep vize serbestisi ve Gümrük Birliği konularını gündeme getiriyor. Ancak Türk hükümeti demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında tutum değiştirmediği sürece bu alanlarda Türkiye için hiçbir gelişme olmayacaktır. Farkındayız hükümetiniz durumu halka “Avrupa Birliği Türkiye’den nefret ediyor” şeklinde sunmaya çalışıyor. Biz Türkiye’den nefret etmiyoruz, Türkiye’ye ve Türk halkına yardım etmek istiyoruz. Ama bu hükümetin ajandasına yardım etmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

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