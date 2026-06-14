Filistinlilerin acılarını asla unutmuyoruz - Uluslararası toplum harekete geçmeli

İsveç’in başkenti Stockholm’de, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Batı Şeria ve Lübnan’a hava saldırıları düzenlemesine tepki gösterdi.

Göstericiler, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durdurmasını ve İsveç’in İsrail’e silah satışına son vermesini talep etti. Eyleme katılan Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Kendi ülkelerinde, tüm Avrupa Birliği genelinde ve ABD’de Filistin hareketini bastırdılar. Hatta ABD’nin bazı eyaletlerinde İsrail’i eleştirmek ya da boykot etmek artık suç sayılıyor. Buna İsveç’te izin vermeyeceğiz ve AB’nin bu yöndeki tavsiyelerinin yasalara dönüşmesini engelleyeceğiz. Yaşananlar karşısında büyük bir üzüntü duyuyoruz ve Filistinlilerin acılarını asla unutmuyoruz.” Stockholm - aa

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Uluslararası toplum harekete geçmeli

Hamas, İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara yönelik uygulamaların “tehlikeli şekilde tırmandığını” belirterek, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler kurumlarına İsrail’e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Hamas’tan yapılan açıklamada, İsrail’deki Ofer Hapishanesi yönetiminin tutukluların avukatlarıyla görüşmeleri sırasında getirdiği yeni uygulamaların, “ağır ve aşağılayıcı ihlaller” olduğu ifade edildi. Açıklamada, söz konusu uygulamaların, Filistinli tutuklulara yönelik “vahşî ve insanlık dışı politikanın devamı” olduğu vurgulanarak, bunların uluslararası hukuk, insanî değerler ve ahlâkî ilkelerin ihlali anlamına geldiği belirtildi. Hamas, İsrail’in tutuklulara yönelik bu uygulamalarının “uluslararası sessizliğin ve İsrailli yetkililerin işlediği ihlallerden hesap sorulmamasının doğal sonucu” olduğunu aktardı.

İstanbul - aa