‘Barışı birlikte sağlamalıyız’

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yeni Zelanda’da Christchurch şehrindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırısında vefat edenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara ise geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Görüşmelerine Christchurch Büyükşehir Belediye Başkanı Lianne Dalziel’i ziyaretle başlayan Erbaş, Dalziel’e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Erbaş, “Yeni Zelanda yöneticilerine, Sayın Belediye Başkanı’na ve tüm Yeni Zelanda vatandaşlarına geçmiş olsun. Mesafeler uzak olsa da bir şeklide her birimiz dünya vatandaşıyız ve barışı birlikte sağlamamız gerekiyor” ifadesini kullandı. Yeni Zelanda ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan dostluk olduğuna vurgu yapan Dalziel de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve beraberindeki heyeti Christchurch’te görmekten mutlu olduklarını dile getirdi. AA

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