Belçika'da koronavirüs vakası

Belçika Sağlık Bakanı, Vuhan'dan gelen 9 Belçikalı'dan 1'inde koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, Wuhan'dan getirilen bir Belçikalı bir kişide Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı De Block, "Pazar akşamı Wuhan'dan gelen dokuz Belçika vatandaşı dün Neder-Over-Heembeek askeri hastanesinde kapsamlı testlerden geçti. Bunlardan birine yeni koronavirüs bulaşmış gibi görünüyor. Diğer vatandaşların test sonuçları negatif. Hepsi kendileriyle ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirildi" dedi.

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