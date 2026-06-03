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"Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun"

03 Haziran 2026, Çarşamba 20:50
New York Post gazetesinin "Pod Force One" programına katılan ABD Başkanı Donald Trump, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Trump, "İran nükleer silaha sahip olmamayı çoktan kabul etti. Yani, fikirlerini değiştirebilirler ama bu kabul etmeleri gereken şeylerden biriydi. Bunu kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

İran ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını kaydeden Trump, "Eğer gerçekleşirse, harika olur. Eğer gerçekleşmezse o da sorun değil. Diğer yolla yaparız." diye konuştu.

Trump, söz konusu "diğer yolun" neyi başaracağı sorusuna, "Kesinlik. Her şey bitmiş olur. Saçmalık kalmaz. Konuşma ya da gecikme olmaz. Bunların hiçbiri olmaz. Ama ben insani açıdan güzel yolla yapmayı tercih ederim." cevabını verdi.

İran'ın çok uzak mesafede olduğunu, bu nedenle bölgeye asker göndermekten mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini ifade eden Trump, "Bölgeye asker göndermemize gerek yok. Biliyorsunuz, ordularının büyük kısmını sadece bombardımanla yok ettik. Bölgeye kimseyi koymadık." dedi.

Mücteba Hamaney ile görüşmek istiyor

Trump, İran'ı "yöneten kişilerle" görüşüldüğünü belirterek, İran lideri Mücteba Hamaney'in bu kişilerden biri olduğunu teyit etti.

Hamaney'in "durumunun iyi olmadığına" dair duyumlar aldığını savunan Trump, "Biz gayet iyi anlaşıyoruz gibi görünüyor." dedi.

Trump, Hamaney ile yüz yüze görüşmek isteyip istemediği sorulduğunda, "Evet, onunla görüşmek isterim. Herkesle görüşmek isterim. Her şeyin nasıl gelişeceğine bağlı olarak, muhtemelen bir ara görüşeceğiz." cevabını verdi.

Netanyahu'ya sert çıkıştığını doğruladı

Axios'ta yer alan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Sen delisin." ve "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." gibi ifadelerle sert çıkıştığı öne sürülen habere ilişkin Trump, "Yaptım, kızgındım diyemem. Sürekli olarak Lübnan'la çatışma halinde olmasından biraz rahatsız olmuştum." diye konuştu.

Trump, buna rağmen Netanyahu ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Ben savaş dönemi başkanıyım, o da savaş dönemi başbakanı. Dünyanın çok önemli bir bölgesinde. Bence birlikte çok iyi işler yaptık ve iyi anlaşıyoruz." dedi.

İran ile savaşa Netanyahu tarafından sürüklendiğine dair söylemlere ilişkin Trump, "Ben başlattım çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezdik. Bunun İsrail ile alakası var çünkü büyük ihtimalle ilk vurulan onlar olurdu. Ortada İsrail kalmazdı. Hatta şunu söyleyeyim, ben olmasaydım şu an İsrail olmazdı." ifadelerini kullandı.

"Benzin ve enerji fiyatlarını çıkarırsanız, enflasyonumuz çok az"

ABD'nin genel durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Şu anda durumumuz iyi. Abluka uyguluyoruz, bu harika bir şey. Donanmamız muhteşem. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Bu orduyu ilk dönemimde kurdum, ilk dönemimde ve ikinci dönemimde de kullanıyorum. Bu kadar çok kullanacağımı düşünmemiştim ama Venezuela'da büyük bir başarı elde ettik. Her şey bir günde bitti." diye konuştu.

Trump, Venezuela halkıyla harika bir ilişkileri olduğunu dile getirerek, "Petrol şirketleri şimdi bizimle birlikte oraya giriyor. Ve bu, ekonomik açıdan, petrol açısından bile muazzam bir başarı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, "İran'ın donanması ve hava kuvvetleri yok, çok az askeri var. Ekonomileri çöküyor. Enflasyonları yüzde 250." diyen Trump, ABD'de ise "çok fazla" enflasyon olmadığını savundu.

Trump, "Benzin ve enerji fiyatlarını çıkarırsanız, enflasyonumuz çok az." dedi.

AA

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