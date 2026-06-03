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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Faturayı 86 milyon ödüyor

03 Haziran 2026, Çarşamba 09:47
Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, siyasî kararların ekonomik sonuçlarının bedelini vatandaşın ödediğini belirterek, “Kararları alan siyasilerdir ama o kararlar faydalı veya zararlı ise bedelini ödeyen millettir” dedi.

Kahveci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi anlayışının büyük maliyet oluşturduğunu söyleyerek, “Ama bu faturayı da millet ödemiştir ve ödemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların ardından ekonomide ciddi maliyetler oluştuğuna dikkat çeken Kahveci, yaklaşık 60 milyar dolar sermaye çıkışı yaşandığını, faizlerin yükseldiğini ve kamu borçlanma maliyetinin arttığını söyledi. Finansal dalgalanmanın reel sektöre de yansıdığını belirten Kahveci, “Yaklaşık 533 bin kişi iki yılda işinden oldu. İmamoğlu ve devamındaki operasyonların maliyeti birleşik kapta 1,1 milyon kişinin ekmeğine mal oldu” değerlendirmesinde bulundu. Kahveci, ülkenin üretim gücünü kaybeden ve buna bağlı olarak pahalılığı artan bir ülke haline dönüştüğünü ifade etti.

Jeopolitik gerilim fiyatlara yansıdı

Petrol, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin geleceğine ilişkin belirsizliğin Basra Körfezi’nden enerji akışlarının daha uzun süre kısıtlanabileceği endişesini arttırmasıyla, yaklaşık bir ayın en büyük yükselişinin ardından yatay seyretti. Bloomberg HT’de yer alan habere göre, brent petrol, önceki seansta yüzde 4,2 yükseldikten sonra varil başına 95 dolar civarında işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise 92 dolar seviyelerinde bulundu. Mevcut ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışlarının geleceğine ilişkin belirsizlik, petrol fiyatlarında dalgalanmaya sebep oluyor. Geçen ay fiyatlar, anlaşmaya varılabileceği iyimserliğiyle gerilemişti. 

Haber Merkezi

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