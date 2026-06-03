Açlık sınırı 35 bin TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), “Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırı” verilerini yayınladı.

Bu verilere göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı 35 bin 174,85 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 114 bin 576,10 TL’ye yükseldi. TÜRK-İŞ tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın Mayıs 2026 sonuçlarına göre; bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” de aylık 45 bin 488,25 TL’ye yükseldi.

Ankara - Mehmet Kara

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