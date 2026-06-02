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3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Yargıtay kararını bir an önce vermeli

02 Haziran 2026, Salı 17:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mutlak butlan kararına ilişkin yaptığı açıklamada Bahçeli, “Mesele hukuk zemininden demokrasi platformundan, siyasî rekabetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Nihat Orhan

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