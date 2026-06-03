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3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Yolsuzluk demokrasiye güveni sarsıyor

03 Haziran 2026, Çarşamba 00:57
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Vırkkunen, yolsuzluğun demokrasiyi ve toplumların güvenliğini sarstığını söyledi.

Yolsuzlukta vahim tablo

 

Avrupa Birliği (AB) genelinde üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesini öngören, rüşvet, zimmete geçirme gibi suçlara ortak tanımlama yapılan yeni kurallar yürürlüğe girdi. AB Komisyonundan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, yolsuzluğun demokrasiyi ve toplumların güvenliğini sarstığını belirterek,  yürürlüğe giren yeni kuralların hukukun üstünlüğünü korumada hayatî önem taşıdığını kaydetti. Virkkunen ayrıca, yakında yeni Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi açıklayacaklarını bildirdi.

AB’den yolsuzluğa karşı ortak mücadele

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Demokrasi, Adalet, Hukukun Üstünlüğü ve Tüketicinin Korunmasından Sorumlu üyesi Michael McGrath da yolsuzluğun kamu kaynaklarını tükettiğini, adil rekabeti bozduğunu ve vatandaşların demokratik kurumlara olan güvenini zedelediğini vurguladı. McGrath, “Bu yeni kurallarla, yolsuzluğu önleme, sorumluları daha etkili şekilde takip etme ve AB genelinde daha tutarlı yaklaşım sağlama yeteneğimizi güçlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanmaya sıkı takip

Yürürlüğe giren yeni düzenlemede, rüşvet, zimmete geçirme, adaleti engelleme, görevin yasa dışı şekilde kullanılması gibi yolsuzlukla ilgili suçlara AB genelinde ortak tanımlama yapılıyor. Üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesi ve bunları düzenli olarak güncellemesinin öngörüldüğü düzenlemeyle, ülkelerle Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Ceza Hukuku İşbirliği Ajansı (Eurojust) gibi AB kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

 

AA

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