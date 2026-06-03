CHP’nin başına gelen, her partinin başına gelebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı’ndan sonra partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

Kavuncu, CHP kurultayına ilişkin ‘mutlak butlan’ kararıyla ilgili, “Meseleyi yalnızca bir partiyi ilgilendiren mesele olarak görmek çok büyük bir hata olur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına gelen, yarın başka gerekçelerle bütün siyasî partilerin başına gelebilir. ‘Benim başıma gelmez’ diyecek tek bir parti duyamazsınız. Günün sonunda çok partili siyasî yaşamı kontrol altına almaya çalışan bir girişim söz konusu. İktidarın amaçladığı, iktidara bağlı majestelerinin muhalefeti. Sözde muhalefet görüntüsünün altında iktidarın sözünden çıkmayan bir yapı arayışı söz konusu” dedi. Haber Merkezi

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