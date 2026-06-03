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3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

“Allah Allah” nidaları meydanlarda yükselecek

03 Haziran 2026, Çarşamba
Yaz mevsiminin başlamasıyla yağlı güreşlerde yeni sezon hareketlendi. Yaz boyunca sürecek güreş maratonu, Kırkpınar’da zirveye ulaşacak.

Yazın gelmesiyle er meydanlarında güreşler yeniden başladı. Havaların daha tam ısınamamasından ve okullar kapanmadığından dolayı henüz hız kazanamayan güreşlerin önümüzdeki haftalarla birlikte daha da hız kazanması bekleniyor. Geride kalan haftalarda genç pehlivanların birincilikleri damga vurdu.

Mustafa Doğan, Feyzullah Aktürk, Enes Doğan gibi sezona hızlı bir başlangıç yapan başpehlivanların bu sezon iz bırakması bekleniyor. Geçen sezona damga vuran Orhan Okulu bu sezona da bir birincilik ve bir kürsü ile bu sezonda da bolca adından söz ettirecek gibi duruyor. Bu sezon 3-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak Kırkpınar yağlı güreşleri merakla bekleniyor. Geçen yıl kazanamayan Yusuf Can Zeybek akıllara tekrardan “Son kemer sahibi Ahmet Taşçı’nın hakkı mı yendi?” sorusunu getirdi. Bakalım Orhan Okulu önümüzdeki 2 güreşi de yenip kemerin daimi sahibi olabilecek mi? Güreş severleri bu yıl da heyecanlı bir sezon bekliyor. Bu yıl önemli bazı güreşlerin tarihleri:

- 5-7 Haziran CW Enerji Manisa Yunt Dağı 

- 12-14 Haziran CW Enerji Kocaeli Seka Park

- 3-5 Temmuz Kırkpınar 

- 24-26 Temmuz CW Enerji Ordu Aybastı

- 7-9 Ağustos CW Enerji Samsun Vezirköprü

- 21-23 Ağustos CW Enerji Balıkesir Kurtdereli

- 4-6 Ağustos Cw Enerji Elmalı

- 20 Eylül Cumhurbaşkanlığı Kupası İstanbul

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